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Россиянок с детьми оставили без удобных отпусковСегодня в 10:07

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Одна надежда - на колдоговоры.

Россиянки с двумя и более детьми младше 12 лет лишились привилегии выбора дат ежегодного оплачиваемого отпуска. Акт времен СССР, закреплявший такое право за матерями, отменили весной 2017 года, а новой законодательной нормы принято не было, сообщает "Уралинформбюро".

"Предоставление отпусков для родителей с детьми в любое удобное для них время может быть зафиксировано в отраслевых соглашениях, коллективных или трудовых договорах", - рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Эксперты считают, что подобная мера социальной поддержки, особенно многодетных матерей, нужна, так как дублирующей в современном законодательстве нет.

Стоит отметить, что по общим правилам Трудового кодекса РФ, работодатель вправе решать, когда отпускать сотрудников на отдых, однако должен прислушиваться к пожеланиям инвалидов, ветеранов и несовершеннолетних работников.

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