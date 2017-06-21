Уехавшего из дома на велосипеде.

В Заводоуковске шестой день разыскивают 16-летнего Вадима Лавренева. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, днем 16 июня 2017 года школьник уехал из дома по улице Фрунзе на велосипеде. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Родители написали заявление в полицию.

Приметы мальчика: рост 170-175 сантиметров, полный, зеленые глаза, короткие русые волосы. Из одежды на нем были черная футболка и белые шорты. На ногах - сланцы.