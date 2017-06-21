×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


700 детей сотрудников РМК отдохнут с "Радугой"Сегодня в 11:31

  • Текст

На Южном Урале.

Более 700 детей, чьи родители работают на "Кыштымском медеэлектролитном заводе" и ЗАО "Карабашмедь", отдохнут в южноуральском лагере "Радуга". Место отдыха оборудовано системами видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, взаимодействия с охранной организацией и полицией.

Кроме разнообразного спортивного оборудования, лагерь имеет собственный пляж, который соответствует всем нормам и требованиям Роспотребнадзора. Перед началом летних каникул готовность ДОЛ "Радуга" проверила спецкомиссия от администрации и надзорных органов Кыштымского городского округа.



Сотрудники "Кыштымского медеэлектролитного завода" и ЗАО "Карабашмедь" (входят в РМК) могут приобретать путевки менее чем за 10% от стандартной стоимости.

Также "Радуга" примет воспитанников кыштымского и карабашского детских домов, юных спортсменов и участников театральных студий и коллективов. В конце лета в лагере впервые пройдет "театральная смена РМК", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×