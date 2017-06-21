На Южном Урале.

Более 700 детей, чьи родители работают на "Кыштымском медеэлектролитном заводе" и ЗАО "Карабашмедь", отдохнут в южноуральском лагере "Радуга". Место отдыха оборудовано системами видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, взаимодействия с охранной организацией и полицией.

Кроме разнообразного спортивного оборудования, лагерь имеет собственный пляж, который соответствует всем нормам и требованиям Роспотребнадзора. Перед началом летних каникул готовность ДОЛ "Радуга" проверила спецкомиссия от администрации и надзорных органов Кыштымского городского округа.





Сотрудники "Кыштымского медеэлектролитного завода" и ЗАО "Карабашмедь" (входят в РМК) могут приобретать путевки менее чем за 10% от стандартной стоимости.



Также "Радуга" примет воспитанников кыштымского и карабашского детских домов, юных спортсменов и участников театральных студий и коллективов. В конце лета в лагере впервые пройдет "театральная смена РМК", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.