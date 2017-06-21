Совет Европы разработал новые шенгенские визыСегодня в 09:47
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Старые не вызывают доверия.
Новый регламент оформления шенгенских виз, который предполагает обновление их дизайна, принят Евросоюзом. Новый вид документа призван защитить его от фальсификации, передает "Уралинформбюро".
"Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Скорее всего, визы нового образца войдут в обращение не ранее следующего года. Сейчас принятый Советом ЕС регламент должен одобрить Европарламент, после чего решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в законную силу. С этой даты у стран-членов Евросоюза будет 15 месяцев на переход на визы нового образца.
При этом разрешительные документы, выдаваемые Великобританией и Ирландией, останутся в прежнем виде.
Стоит отметить, что ежегодно россияне получают 3 миллиона шенгенских виз - это самый большой показатель в мире.
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