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Маленьких российских туристов подстерегает ангинаСегодня в 10:14

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И травмы.

Во время отдыха юных россиян подстерегает множество болезней - от ангины до отита. Аналитики "АльфаСтрахование" составили перечень главных проблем с детским здоровьем.

Так, на заболевания дыхательных путей (фарингит, тонзиллит) и отиты приходится свыше 30% страховых случаев. Чаще всего от них страдают дети 4-7 лет. На втором месте находятся острые респираторные инфекции (18,2%), а на третьем - кишечные (энетериты и гастриты - 14,38%). В основном их подхватывают малыши до трех лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

На детские травмы приходится 7,41% страховых случаев. Топ-5 самых частых заболеваний детей на отдыхе замыкает конъюнктивит (1,81%).

Главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование" Антон Колегов поясняет, что причинами болезни ребенка становятся стрессовая смена обстановки в путешествии, акклиматизация, перепады температур на солнце и в тени, обилие охлаждающих напитков.

"Наличие страхового полиса позволяет родителям сконцентрироваться на главном – состоянии здоровья ребенка, не переживать за поиск врача и быть уверенным в том, что их семья оперативно получит квалифицированную медицинскую помощь", - заключает специалист.

Следует отметить, что в рейтинге стран, составленном по объему страховых случаев с маленькими туристами, лидирует Болгария (30,25%), второе место за Испанией (12,89%), замыкает тройку Таиланд (6,8%). Также в пятерку входит Кипр (6,57%) и Черногория (4,67%).

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