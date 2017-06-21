Узких специальностей.

На Среднем Урале наблюдается сильнейший дефицит медицинских кадров. 7% вакансий местных работодателей посвящены поиску сотрудников в сфере медицины и фармацевтики.

По данным портала HeadHunter, конкуренция в отрасли составляет 0,8 человека на одну открытую позицию. При этом норма - 5,3 человека на одном место, что считается гармоничным соотношением спроса и предложения.

Наибольшая нехватка медперсонала наблюдается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске. Спрос повышен на специалистов узких специальностей – офтальмологов, психиатров, наркологов и стоматологов, передает "Уралинформбюро". На втором месте по количеству опубликованных вакансий – фармацевты и провизоры. На третьем – работники в сфере продаж (медицинские представители, менеджеры по работе с аптечными сетями и другие).

Вместе с тем большая часть соискателей заинтересована как раз в коммерческом направлении медицины: 55% кандидатов ищут работу в сфере продаж, 22% хотят устроиться лечащими врачами, 18% не против работы в качестве младшего или среднего медперсонала.

Спрос и предложение не совпадают и по части зарплат. Средний заработок медработников на Среднем Урале составляет 35 тысяч рублей, тогда как соискатели хотят зарабатывать не меньше 40 тысяч.