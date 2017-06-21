По видом Lenovo Moto.

В Россию возвращается смартфон Motorola. Компания Lenovo, правообладатель бренда, возродила популярный гаджет под маркой Lenovo Moto, передает "Уралинформбюро".

Покорять сердца покупателей Motorola будет необычным дизайном и разнообразными аксессуарами.

27 июня в Москве представители компании покажут новинки и расскажут "почему Motorola, и какие планы покорения космоса", пишет на своей странице в Facebook PR-менеджер Lenovo в нашей стране Марат Ракаев.

Стоит отметить, что в конце марта Lenovо отказалась от собственного бренда при производстве смартфонов и сделал ставку на продвижения бренда Motorola.