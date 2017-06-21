И не встретится с главой региона.

22 июня 2017 года глава Росавтодора Роман Старовойт прибудет на Средний Урал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уралуправтодора, он проинспектирует две федеральные трассы: Пермь - Екатеринбург и Екатеринбург - Челябинск.

"Заезжать в Екатеринбург он не будет, встречи с врио губернатора Евгением Куйвашевым не планируется, пресс-подхода для журналистов также не будет", - пояснили в пресс-службе Уралуправтодора.

Р.Старовойт посетит Урал в рамках объезда федеральных трасс от Казани до Новосибирска. Глава Росавтодора оценивает их качество и безопасность.

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