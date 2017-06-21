За детские фильмы с пьющими и курящими героями-подростками.

Президент Уральского родительского комитета (УРК) Евгений Жабреев пожаловался в свердловскую прокуратуру и детскому омбудсмену Среднего Урала на прошедшую с 16 оп 19 июня в Ельцин-Центре программу "Шведская модель".

В ее рамках юным зрителям продемонстрировали подборку "лучших короткометражных фильмов для детей". Активистов возмутило, что среди них присутствовали ленты, "где подростки много курили, распивали спиртные напитки и даже имели половой контакт".

В УРК рассчитывают, что надзорные органы выступят в защиту прав и законных интересов детей, найдут и накажут виновных.

"Особое возмущение посетителей вызвал тот факт, что перед показом никого не предупредили о возрастных ограничениях. Люди негодуют, поскольку в зале находилось около 10 детей разного возраста", - рассказал "Уралинформбюро" Е.Жабреев.

Он отметил, что руководитель пресс-службы Ельцин-Центра Елена Волкова ответственность за сложившуюся ситуацию возложила на шведских партнеров, которые предоставили подборку картин с возрастным цензом "6+". Позже его подняли до 13 лет.

Ситуацию уже прокомментировал советник по культуре посольства Швеции в Москве Штефан Ингварссон. "Посольство Швеции уважительно относится к российскому закону и ограничительным нормам в сфере показа кино, особенно при работе с российскими партнерами. К сожалению, в Екатеринбурге в подборке короткометражного кино фильм для тинейджеров был показан более молодой аудитории. Мы сожалеем об этом и впредь будем повторно проверять корректность указываемых возрастных ограничений к фильмам", - заверил он.