Под угрозой отстранения 2000 человек.

Руководство Уралвагонзавода отправляет на психиатрическое обследование 2000 сотрудников. Всем им необходимо подтвердить свою адекватность до августа 2017 года. Работники опасаются, что могут быть уволены на основании результатов врачебных осмотров.

В пресс-службе УВЗ "Уралинформбюро" пояснили, что обследования необходимо пройти только тем специалистам, условия работы которых связаны с повышенной опасностью. Якобы, согласно законодательству, такие осмотры проводятся каждые 5 лет.

"Проводить такое освидетельствование соответствующих категорий работников – обязанность всех работодателей Российской Федерации. Правила прохождения утверждены постановлением правительства РФ №695. В случае если работник не прошел в установленном порядке психиатрическое освидетельствование, в том числе в связи с собственным отказом от его прохождения, работодатель обязан отстранить его от работы. За допуск к работе сотрудника, не прошедшего освидетельствование, или у которого по результатам освидетельствования выявлены медицинские противопоказания, в отношении работодателя применяются штрафные санкции", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что никаких сокращений на предприятии в условиях роста загрузки производства не планируется.

В профсоюзе УВЗ "Уралинформбюро" также подтвердили, что проверки на психическое состояние проходят регулярно.