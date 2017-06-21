На 2 часа.

21 июня с 21.00 до 23.00 в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина для проведения традиционной общегражданской акция "Свеча памяти".

Движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено от улицы Пушкина до Площади 1905 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города. Также будет закрыта парковка на центральной площади до 00:00 22 июня.

Участники марша пройдут колонной от дома Севастьянова до Площади 1905 года, где выстроят из зажженных свечей слово "Помним". Сбор участников начнется в 21:30, а само шествие - в 22:00. В прошлом году "Свеча памяти" собрала более 5 тысяч человек. Сейчас организаторы ожидают не меньшее количество участников.