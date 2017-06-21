На Среднем Урале внедряют систему комплексной реабилитации инвалидовСегодня в 15:55
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Пилотный проект оценил Минтруд.
Свердловские специалисты разрабатывают систему комплексной реабилитации и абилитации людей с особенностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. Пилотный проект оценила делегация Минтруда и соцзащиты РФ, которая побывала в Областном центре реабилитации инвалидов.
Как рассказал "Уралинформбюро" заместитель министра Григорий Лекарев, опыт свердловчан будет тиражироваться по всей России. "Этот процесс должен идти под контролем не только профессионалов-реабилитологов, но и тех, кто получает эти услуги – инвалидов и общественности", – заявил он.
В основе работы ведомств, участвующих в комплексной реабилитации инвалидов, будет лежать унифицированный подход. Это призвано не только облегчить жизнь людям с особенностями здоровья, но и дать им возможность активно участвовать в общественной жизни. Унифицированные подходы позволят человеку вне зависимости от места проживания получать своевременную и комплексную помощь.
"Работа по реабилитации и абилитации инвалидов – это то, что определяет состояние внутренней культуры региона. Осенью у нас пройдет первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, еще немало вопросов, связанных с беpбарьерной средой, с реабилитацией, у нас требуют решения, но мы понимаем важность этой работы, двигаемся в данном направлении, и участие в пилотном проекте для нас – принципиально важное дело", – отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
В заседании рабочей группы по реализации пилотного проекта приняли участие и представители Пермского края, где также отрабатывается новая система. Директор Центра комплексной реабилитации инвалидов соседнего региона Владимир Бронников оценил центр в Екатеринбурге как современное, высокотехнологичное и очень удобное реабилитационное учреждение.
"У Пермского края и Свердловской области могут отличаться инфраструктурные возможности, но методологический подход у нас единый, у нас полное взаимопонимание. Мы рассматриваем систему реабилитации как эффективное функционирование человека в конкретных средовых условиях", – сказал Бронников.
Стоит отметить, что проект по формированию в России комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов стартовал на Среднем Урале в начале текущего года. Из федеральной казны на его реализацию выделили 150 миллионов рублей.
Планируется, что к 2018 году Свердловская область совместно с Пермским краем представят в Минтруд решения по оптимальной модели межведомственного взаимодействия при комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. С 2019 года стартует федеральное софинансирование программ субъектов РФ по развитию реабилитационной структуры.
"В 2019 и 2020 годах в рамках программы "Доступная среда" мы будем подтягивать отстающие регионы и развивать тех, кто уже движется в правильном направлении, чтобы уровень доступности реабилитационных услуг для инвалидов становился примерно одинаковым на территории всей страны", – сказал Григорий Лекарев.
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