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Subaru бесплатно отремонтирует 25 тысяч машин в РоссииСегодня в 17:06

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Дефект нашли в Impreza и Forester.

Компания "Субару Мотор" отзывает 24 480 машин Subaru Impreza и Subaru Forester по всей России. Под подозрением оказались автомобили, произведенные с сентября 2007 по октябрь 2010 года.

Причиной для отзыва стало возможное проникновение влаги в газогенератор пассажирской подушки безопасности от Takata Corp. При длительной эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росстандарта.

Владельцев "дефектных" автомобилей пригласят в ближайший дилерский центр для бесплатного устранения неисправности.

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