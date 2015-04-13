Дефект нашли в Impreza и Forester.

Компания "Субару Мотор" отзывает 24 480 машин Subaru Impreza и Subaru Forester по всей России. Под подозрением оказались автомобили, произведенные с сентября 2007 по октябрь 2010 года.

Причиной для отзыва стало возможное проникновение влаги в газогенератор пассажирской подушки безопасности от Takata Corp. При длительной эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росстандарта.

Владельцев "дефектных" автомобилей пригласят в ближайший дилерский центр для бесплатного устранения неисправности.