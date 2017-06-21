Вслед за обычными.

Многофункциональным центрам (МФЦ) разрешили оформлять биометрические загранпаспорта. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает "Уралинформбюро".

Поправки внесены в российское законодательство в связи с упразднением ФМС и передачей ее функций и полномочий МВД.

Теперь россияне смогут подавать заявления и получать биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия в МФЦ. Порядок оформления документов будет установлен Министерством внутренних дел РФ.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2017 года МФЦ переданы полномочия по приему документов и выдаче водительских прав, а также общегражданских или заграничных паспортов старого образца. Однако данная инициатива на местах реализована лишь частично.

Например, свердловчане за готовыми паспортами вынуждены отправляться в соответствующие подразделения МВД. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГБУ СО "Многофункциональный центр", МФЦ занимаются только приемом необходимых бумаг, так как все еще не разработаны требования к помещениям для хранения "результатов предоставления госуслуги", а в ФЗ №114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" не внесены изменения в части выдачи загранпаспортов через МФЦ.