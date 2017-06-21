×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Биометрические загранпаспорта "отписали" МФЦСегодня в 17:29

  • Текст

Вслед за обычными.

Многофункциональным центрам (МФЦ) разрешили оформлять биометрические загранпаспорта. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума РФ, сообщает "Уралинформбюро".

Поправки внесены в российское законодательство в связи с упразднением ФМС и передачей ее функций и полномочий МВД.

Теперь россияне смогут подавать заявления и получать биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком действия в МФЦ. Порядок оформления документов будет установлен Министерством внутренних дел РФ.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2017 года МФЦ переданы полномочия по приему документов и выдаче водительских прав, а также общегражданских или заграничных паспортов старого образца. Однако данная инициатива на местах реализована лишь частично.

Например, свердловчане за готовыми паспортами вынуждены отправляться в соответствующие подразделения МВД. Как сообщили "Уралинформбюро" в ГБУ СО "Многофункциональный центр", МФЦ занимаются только приемом необходимых бумаг, так как все еще не разработаны требования к помещениям для хранения "результатов предоставления госуслуги", а в ФЗ №114 "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" не внесены изменения в части выдачи загранпаспортов через МФЦ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×