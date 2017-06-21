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Губернатор Челябинской области наградил металлургов РМКСегодня в 17:42

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За заслуги в профессиональной деятельности.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил южноуральцам госнаграды. Торжественная церемония состоялась 21 июня 2017 года. В числе награждаемых были и два сотрудника ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (входит в Группу РМК).

Плавильщик медеплавильного цеха "КМЭЗ" Алексей Швейкин удостоен почетного звания "Заслуженный металлург РФ". Как отметил гендиректор предприятия Алексей Кудрявцев, Алексей Швейкин работает на заводе уже 14 лет.

"За это время он не только в совершенстве овладел профессией плавильщика, но и освоил работу разливщика цветных металлов и получил смежную профессию – стропальщик-тельферист. Швейкин принимал активное участие в модернизации медеплавильного цеха. В короткие сроки освоил сложную компьютерную технику печи огневого рафинирования меди MAERZ", - отметил руководитель.

Плавильщику цеха производства медной катанки Николаю Рыжкову была вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. По словам Алексея Кудрявцева, Николай Рыжков пришел на "Кыштымский медеэлектролитный завод" еще в 1987 году, став свидетелем и непосредственным участником всех этапов масштабной модернизации предприятия с 260-летней историей.

В целом за годы работы РМК высоких наград и почетных званий регионального и федерального уровня удостоились порядка 50 сотрудников Группы. Многие руководители и работники предприятий компании имеют звания "Почетный металлург" и "Почетный горняк", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и другие знаки отличия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

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