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Холдинг "ГАЗЭКС" получил благодарность от Красноуфимского МОСегодня в 17:20

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За технадзор во время строительства газопровода.

В Новом Селе 16 июня 2017 года состоялся торжественный пуск газа. На мероприятии присутствовали замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и глава МО Красноуфимский округ Олег Ряписов. Последний вручил представителям холдинга "ГАЗЭКС" благодарственные письма за качественный технический надзор за проведением работ.

В течение года было построено 9,5 километра газопровода. Газораспределительные сети протянули по улицам Советской, Уральской, Новой, Набережной и в переулке Быковском. Все дома Нового Села - около 160 дворов - получили возможность перейти на голубое топливо, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Следует отметить, что газопровод среднего давления проходит рядом с котельной, которая обслуживает одновременно новосельский детский сад и школу. В итоге соцобъекты смогут подключить в самые короткие сроки. На сегодня к газораспределительной сети подключены 3 двора. К 25 июня их число увеличится до 5. До конца 2017 года будет газифицировано порядка 40 домов.

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