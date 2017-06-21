Это точно не человек.

В Перу неподалеку от Наски спелеологи наткнулись на необычную мумию, напоминающую пришельца. За ее исследование тут же взялись специалисты со всего мира, передает "Уралинформбюро".

После проведения рентгенологического исследования и магнито-резонансной томографии, а также изучения тканей мумии ученые сделали вывод, что перед ними точно не представитель рода Homo. Не принадлежит он и ни к одному из известных видов земных обитателей.

Тем не менее, утверждают исследователи, останки принадлежат существу гуманоидного типа.

При этом облик находки по большой части соответствует "общепринятому" описанию инопланетян: вытянутый куполообразный череп, большие глазницы, маленький рот, на руках по три длинных пальца, а также полное отсутствие волос.

Скептики же считают, что за существо с другой планеты пытаются выдать останки человека с врожденными аномалиями.