И снял это на камеру.

В Челябинске подросток прошелся по перилам ограждения на крыше 18-этажки. Он снял опасный трюк на камеру и выложил ролик в Сеть, передает "Уралинформбюро".

"Многие могут осудить меня за мои поступки, за то, что я делаю и занимаюсь чем-то не стандартным, ни тем, чем занимаются другие. Но почему? Почему каждый человек должен жить по-вашему? Должен как и все, делать привычную банальщину"(орфография и пунктуация автора), - прокомментировал видео юноша.

На странице молодого человека "ВКонтакте" есть снимки, на которых подросток висит на одной руке на краю многоэтажки. По всей видимости, подросток не первый день увлекается экстримом на высоте.