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У астраханца "поехала крыша" во время просмотра матча Кубка КонфедерацийСегодня в 08:51

Он едва не покончил с собой.

Житель поселка Знаменка Астраханской области потерял рассудок во время просмотра футбольного матча Кубка Конфедераций.

Как сообщает газета "Волга", мужчина смотрел игру по телевизору в гостях у друга. Неожиданно он сообщил приятелю, что за ним следят спецслужбы. Затем гость схватил гантель, выбежал в подъезд и начал избивать себя. По словам очевидцев, на месте происшествия все было залито кровью.

После этого мужчина залез на крышу и собирался покончить с собой. Его остановили прибывшие полицейские и санитары, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что сельчанин - простой работяга. В момент просмотра футбольного матча он был совершенно трезв.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Самарский Сегодня в 11:26

а после просмотра игры с участием сборной неудачников другой реакции и не может быть..

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