Он едва не покончил с собой.

Житель поселка Знаменка Астраханской области потерял рассудок во время просмотра футбольного матча Кубка Конфедераций.

Как сообщает газета "Волга", мужчина смотрел игру по телевизору в гостях у друга. Неожиданно он сообщил приятелю, что за ним следят спецслужбы. Затем гость схватил гантель, выбежал в подъезд и начал избивать себя. По словам очевидцев, на месте происшествия все было залито кровью.

После этого мужчина залез на крышу и собирался покончить с собой. Его остановили прибывшие полицейские и санитары, передает "Уралинформбюро".

Отмечается, что сельчанин - простой работяга. В момент просмотра футбольного матча он был совершенно трезв.