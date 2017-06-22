В тундре и на производственных объектах.

Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") поддержали всероссийский экологический субботник "Зеленая весна - 2017". Генеральная уборка развернулась не только на производственных объектах Общества, но и в тундре, а также около офисных зданий.

"Я считаю, что каждый человек должен принимать в этом участие. Как в детстве нас учили: чистота - залог здоровья, чистота здорового тела – это здоровье человека, а чистота месторождения тоже очень важна, так как месторождение у нас также является большим организмом, поэтому мы должны поддерживать чистоту", - отмечает начальник управления геологии Роспана Игорь Тихомиров.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, более 200 работников Роспана, принявших участие в субботнике, привели в порядок 20 объектов Общества. Кроме того, на осень роспановцы запланировали посадку деревьев в черте Нового Уренгоя.

Следует отметить, что охрана окружающей среды - один из главных приоритетов политики предприятия, что особенно актуально в Год экологии. Так в 2017 году намечено мероприятие по выпуску рекордного количества мальков.

"В прошлые годы мы выпускали по 400-500 тысяч мальков, а в этот раз планируем выпустить 800 тысяч мальков пеляди и чира. Выпуск мальков осуществляется по согласованию с Росрыболовством в период с июня по сентябрь", - рассказывает главный специалист отдела охраны окружающей среды АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Вера Мозалевская.