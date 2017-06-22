Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублейСегодня в 09:18
- Текст
- Комментарии (1)
Организатор станет известен 14 июля.
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс по выбору организатора Дня города. Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, подрядчик может получить за работу до 27 миллионов рублей - это на 3 миллиона больше, чем в прошлом году.
Победитель аукциона должен будет устроить большой праздник в Историческом сквере, а также провести фестиваль еды, выставку ретроавтомобилей, праздник цветов, конкурс "Мисс Екатеринбург", парусную регату, велогонку, соревнования по баскетболу, организовать концерт Уральского академического филармонического оркестра и прием почетных граждан уральской столицы.
Кроме того, подрядчик будет отвечать за гала-концерт на Плотинке, который должен пройти с 19.00 до 21.30, выступление приглашенной звезды (с 21.30 до 22.30), а также за фейерверк. Салют будет длиться в течение 15 минут.
Итоги конкурса подведут 14 июля 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Лучше бы деньги на более важные вещи выделили:детские сады. школы, университеты и больницы. На День Города все ровно ходят меньше, чем тех кто нуждается именно в субсидирование государством.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 12:42
Тушин стал ответственным за выборы губернатора в Екатеринбурге
По распоряжению Якоба.Сегодня в 12:23
Необходимые лекарства не по карману 20% россиян
Во всем винят монетизацию льгот.Сегодня в 12:21
Екатеринбургский Академический ждет концерт в тапочках
В честь Дня молодежи.Сегодня в 12:20
В Тюменской области молодой водитель погубил своего 17-летнего пассажира
Накануне выпускного вечера.Сегодня в 12:11
Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
Максимум.Сегодня в 12:09
В Челябинске экс-глава отдела полиции сел на 3 года за взятки
Он "крышевал" игорный зал.Сегодня в 11:59
Спасатели пугают свердловчан жарой и пожарами
И призывают не ходить в лес.Сегодня в 11:46
"Поезд здоровья" доставит 580 юных свердловчан в Анапу
Детям выделили новые вагоны.Сегодня в 11:38
Внезапно возникший на дороге тюменец погиб под колесами иномарки
Он был пьян.Сегодня в 11:22
Копейчанин зарезал 17-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 11:17
Россияне уверены в мощи современной армии
И даже думать не хотят о возможной войне.Сегодня в 10:48
В Екатеринбурге две иномарки после ДТП вылетели на тротуар
И снесли знак.Сегодня в 10:40
Грипп во время беременности повышает риск аутизма у ребенка
В два раза.Сегодня в 10:35
В Перми иномарка протаранила мотоцикл - двое погибших
Еще двое пострадали.Сегодня в 10:28
Против России готовят "олимпийские" санкции
В преддверии Игр в Пхёнчхане.
Главные новости
- Сегодня в 12:11Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
- Сегодня в 09:18Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей
- 21 июня в 22:26Российские футболисты замучили Роналду
- 21 июня в 19:05Нахлебавшись Ишима
- 21 июня в 17:27Зеленый автобус самоубийства
Аналитика
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.