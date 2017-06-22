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Книги жалоб и отзывов наделят "волшебной силой"Сегодня в 10:11

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Закрывать магазины.

Отказ выдать посетителям книгу жалоб будет стоить магазинам и ресторанам лицензии. Соответствующий законопроект в Госдуму направили сенаторы Михаил Щетинин и Ирина Гехт, передает "Уралинформбюро".

Документ предусматривает, что книга отзывов и предложений должна по требованию предоставляется всем заинтересованным лицам - представителям общественных объединений и общественного контроля, журналистам и прочим. При этом ее страницы должны быть пронумерованы и прошнурованы, а на оборотной стороне последнего листа размещается запись об исполнителе, дате начала ведения книги и количестве листов.

По мнению авторов инициативы, столь жесткие меры помогут повысить уровень обслуживания клиентов и сделают работу с обращениями потребителей более системной.

Стоит отметить, что на сегодня обязательных требований к форме книги отзывов и предложений, а также порядку ее ведения не установлено.

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