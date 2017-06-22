В два раза.

Грипп, перенесенный женщин во время беременности, вдвое увеличивает риск расстройств аутистического спектра (РАС) у плода. Материалы соответствующего исследования американских и норвежских ученых опубликованы в журнале mSphere, передает "Уралинформбюро".

Исследователи проанализировали 338 лабораторно подтвержденных случаев гриппа у беременных жительниц Норвегии, которые позднее родили детей с расстройством аутистического спектра. Они пришли к выводу, что развитие РАС может вызвать реакция иммунной системы матери на заболевание, которая негативно отражается на головном мозге плода.

Однако ученые сразу делают оговорку: будущим мамам не следует думать, что грипп во время беременности непременно вызовет у ребенка аутизм. Это просто один из факторов риска.