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Грипп во время беременности повышает риск аутизма у ребенкаСегодня в 10:40

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В два раза.

Грипп, перенесенный женщин во время беременности, вдвое увеличивает риск расстройств аутистического спектра (РАС) у плода. Материалы соответствующего исследования американских и норвежских ученых опубликованы в журнале mSphere, передает "Уралинформбюро".

Исследователи проанализировали 338 лабораторно подтвержденных случаев гриппа у беременных жительниц Норвегии, которые позднее родили детей с расстройством аутистического спектра. Они пришли к выводу, что развитие РАС может вызвать реакция иммунной системы матери на заболевание, которая негативно отражается на головном мозге плода.

Однако ученые сразу делают оговорку: будущим мамам не следует думать, что грипп во время беременности непременно вызовет у ребенка аутизм. Это просто один из факторов риска.

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