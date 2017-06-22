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На Среднем Урале завоют сиреныСегодня в 10:12

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В память о жертвах Великой Отечественной.

В День памяти и скорби 22 июня 2017 года в 12.00 в муниципалитетах Среднего Урала включат сирены оповещения. Это делается для того, чтобы напомнить свердловчанам о жертвах Великой Отечественной войны.

"Просьба к жителям не прерывать своих занятий и работ", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, сегодня в полдень на Широкореченском кладбище уральской столицы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

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