В память о жертвах Великой Отечественной.

В День памяти и скорби 22 июня 2017 года в 12.00 в муниципалитетах Среднего Урала включат сирены оповещения. Это делается для того, чтобы напомнить свердловчанам о жертвах Великой Отечественной войны.

"Просьба к жителям не прерывать своих занятий и работ", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, сегодня в полдень на Широкореченском кладбище уральской столицы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.