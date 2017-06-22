Россияне уверены в мощи современной армииСегодня в 11:17
- Текст
И даже думать не хотят о возможной войне.
Половина россиян уверены в боеспособности отечественной армии. При этом 53% из них считают, что военной угрозы для РФ в текущий момент не существует, а возможный вооруженный конфликт, если и будет, то локальный. Такие данные со ссылкой на ВЦИОМ приводят "Известия".
В июне 2017 года, по сравнению с предыдущими периодами, до 38% сократилось число респондентов, не исключающих возможность нападения на Россию извне. 45% из них уповают на локальный конфликт, чуть меньше предрекают нападение "по всем фронтам" (41%), передает "Уралинформбюро".
По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, исторический максимум индекса угрозы пришелся на февраль 2015 года. Тогда на фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и принятия антироссийских санкций 68% опрошенных ощущали реальную угрозу военного нападения на РФ.
Сегодня же россияне более уверены в способности российских Вооруженных сил защитить страну от любого нападения, считает К.Абрамов.
Однако не стоит забывать и про человеческую психологию - многие, чтобы не отравлять себе жизнь, просто не хотят верить в возможность вооруженного конфликта.
Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16-17 июня 2017 года. Его участниками стали 1 200 совершеннолетних россиян.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:42
Тушин стал ответственным за выборы губернатора в Екатеринбурге
По распоряжению Якоба.Сегодня в 12:23
Необходимые лекарства не по карману 20% россиян
Во всем винят монетизацию льгот.Сегодня в 12:21
Екатеринбургский Академический ждет концерт в тапочках
В честь Дня молодежи.Сегодня в 12:20
В Тюменской области молодой водитель погубил своего 17-летнего пассажира
Накануне выпускного вечера.Сегодня в 12:11
Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
Максимум.Сегодня в 12:09
В Челябинске экс-глава отдела полиции сел на 3 года за взятки
Он "крышевал" игорный зал.Сегодня в 11:59
Спасатели пугают свердловчан жарой и пожарами
И призывают не ходить в лес.Сегодня в 11:46
"Поезд здоровья" доставит 580 юных свердловчан в Анапу
Детям выделили новые вагоны.Сегодня в 11:38
Внезапно возникший на дороге тюменец погиб под колесами иномарки
Он был пьян.Сегодня в 11:22
Копейчанин зарезал 17-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 11:17
Россияне уверены в мощи современной армии
И даже думать не хотят о возможной войне.Сегодня в 10:48
В Екатеринбурге две иномарки после ДТП вылетели на тротуар
И снесли знак.Сегодня в 10:40
Грипп во время беременности повышает риск аутизма у ребенка
В два раза.Сегодня в 10:35
В Перми иномарка протаранила мотоцикл - двое погибших
Еще двое пострадали.Сегодня в 10:28
Против России готовят "олимпийские" санкции
В преддверии Игр в Пхёнчхане.
Главные новости
- Сегодня в 12:11Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
- Сегодня в 09:18Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей
- 21 июня в 22:26Российские футболисты замучили Роналду
- 21 июня в 19:05Нахлебавшись Ишима
- 21 июня в 17:27Зеленый автобус самоубийства
Аналитика
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.