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Россияне уверены в мощи современной армииСегодня в 11:17

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И даже думать не хотят о возможной войне.

Половина россиян уверены в боеспособности отечественной армии. При этом 53% из них считают, что военной угрозы для РФ в текущий момент не существует, а возможный вооруженный конфликт, если и будет, то локальный. Такие данные со ссылкой на ВЦИОМ приводят "Известия".

В июне 2017 года, по сравнению с предыдущими периодами, до 38% сократилось число респондентов, не исключающих возможность нападения на Россию извне. 45% из них уповают на локальный конфликт, чуть меньше предрекают нападение "по всем фронтам" (41%), передает "Уралинформбюро".

По словам генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова, исторический максимум индекса угрозы пришелся на февраль 2015 года. Тогда на фоне агрессивной риторики западных стран, эскалации вооруженного конфликта в Донбассе и принятия антироссийских санкций 68% опрошенных ощущали реальную угрозу военного нападения на РФ.

Сегодня же россияне более уверены в способности российских Вооруженных сил защитить страну от любого нападения, считает К.Абрамов.

Однако не стоит забывать и про человеческую психологию - многие, чтобы не отравлять себе жизнь, просто не хотят верить в возможность вооруженного конфликта.

Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16-17 июня 2017 года. Его участниками стали 1 200 совершеннолетних россиян.

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