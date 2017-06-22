Детям выделили новые вагоны.

Вторая группа свердловских школьников отправилась на отдых в Анапу на "Поезде здоровья". В санаторно-курортный комплекс "Жемчужина России" 580 детей доставят в новых вагонах, оснащенных биотуалетами и кондиционерами, также пассажирам обеспечено горячее питание. В поездке юных уральцев сопровождают педагоги и бригада врачей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

За лето "Поезд здоровья" свозит в Анапу и обратно порядка 1500 юных свердловчан. Первая группа школьников уехала на черноморское побережье в Международный день защиты детей.

"За минувшие годы мы уже отправили на "Поезде здоровья" в Анапу свыше 8000 детей практически из всех муниципальных образований области. И, конечно, дети получили там необходимое им лечение – в санатории оказываются 32 вида медицинских процедур", - отметила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

СОК "Жемчужина России" принимает отдыхающих круглый год. Четыре комфортабельных санатория расположены в уникальном дендропарке. Также у комплекса есть собственный песчаный пляж.

"На территории оздоровительного лагеря постоянно в лучшую сторону меняется инфраструктура, которая позволяет получать оздоровительный эффект. Помимо возможности получения физиопроцедур там есть великолепный бассейн и, конечно же, море и солнце", - заверил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Стоит отметить, что и на территории Свердловской области школьникам есть где отдохнуть. Для них открыто 27 санаторно-оздоровительных учреждений, пять стационарных палаточных и один туристический лагерь, более площадок дневного пребывания и 72 загородных оздоровительных лагеря, 58 из которых работают в четыре смены.