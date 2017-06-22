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Спасатели пугают свердловчан жарой и пожарамиСегодня в 11:59

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И призывают не ходить в лес.

Сибирский региональный центр МЧС призывает власти уральских регионов возобновить особый противопожарный режим, который ранее был отменен.

По данным ведомства, в третьей декаде июня на всей территории Сибири, Урала и Дальнего Востока ожидается аномально жаркая погода. "Это может повлиять на снижение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и осложнение лесопожарной обстановки", - отмечают спасатели.

Касаемо Среднего Урала, у синоптиков прогнозы другие. Как рассказала "Уралинформбюро" главный специалист областного гидрометеоцентра Галина Шепоренко, длительной жары в указанный спасателями период не ожидается. "Будет умеренная погода с температурой в среднем 17-22 градуса тепла с кратковременными, но регулярными дождями. Поэтому нарастания пожарной опасности в Свердловской области не предвидится", - пояснила специалист.

Стоит отметить, что при особом противопожарном режиме вводятся ограничения на пребывание людей в лесах, а также запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в дачных поселках и на природе, включая зоны отдыха и прибрежные зоны.

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