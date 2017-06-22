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Необходимые лекарства не по карману 20% россиянСегодня в 12:23

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Во всем винят монетизацию льгот.

Почти треть будущих мам и более четверти пенсионеров не могут наскрести денег, чтобы купить необходимые лекарства. Таковы результаты исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, пишут "Известия".

В сентябре 2016 - феврале 2017 года свыше 20% россиян были не в состоянии купить нужные препараты из-за их дороговизны. Еще 26% опрошенных попадали в подобную ситуацию один-два раза за полгода.

Самыми незащищенными в этом плане оказались россияне, имеющие низкие доходы (до 39% из них зачастую не могут позволить себе необходимое лечение), женщины в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми (30%) и лица старше 60 лет (27%), передает "Уралинформбюро".

Эксперты считают, что причины этого - недостаток дешевых отечественных лекарств и монетизация льгот: польстившись на хоть какие-то деньги многие отказались от социального пакета.

Падают и реальные доходы россиян: чтобы выжить многие вынуждены отказывать себе в самом необходимом, в том числе медпрепаратах.

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