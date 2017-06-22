Екатеринбургский Академический ждет концерт в тапочкахСегодня в 12:21
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В честь Дня молодежи.
В Екатеринбургском Академическом с размахом отметят День молодежи. 24 июня около Символа студенческих стройотрядов состоится квартирник в новом формате - "домашний" концерт перенесется на большую сцену, оформленную в виде квартиры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в организаторы мероприятия, сценические декорации из дерева, картона и мебели создавались уральскими дизайнерами и выпускниками УрГАХУ специально для Дня молодежи в Академическом.
Музыканты групп "Океаника", "Специи", "DoUPaDoо" и другие исполнители также примерят домашние образы, выступив в тапочках.
"Душевными могут быть не только кухонные посиделки с гитарой, но и массовые мероприятия. Мы услышим как известные хиты уральских исполнителей, так и премьерные песни. У молодых, не очень популярных, но талантливых музыкантов Екатеринбурга будет шанс представить свое творчество. Жители и гости Академического тоже смогут проявить свои музыкальные таланты: под руководством ведущего пройдет серия импровизированных кастингов", - отмечают организаторы праздинка.
Кроме музыкальной программы, гостей Академического ждет увлекательный фотоквест по достопримечательностям района. Для детей будут работать батуты, песчаная комната, интерактивный лазерный тир, радиоуправляемые машинки. Также юные екатеринбуржцы смогут попробовать свои силы в скалолазании, профориентационных и настольных играх.
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