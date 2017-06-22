Возле федеральной трассы.

Южноуральское сельхозпредприятие "Авангард" оштрафовали на 520 тысяч рублей за кладбище коров вблизи федеральной трассы Алма-Ата - Челябинск в поселке Ясные Поляны.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, останки трупов лежали всего в 200-300 метрах от дороги в куче навоза.

Фермеры признаны виновным в перемещении товаров без ветеринарных документов, нарушении санитарно-ветеринарных правил и правил утилизации биологических отходов. Помимо штрафа им предостоит ликвидировать свалку.