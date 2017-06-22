"Газпром добыча Ямбург" подхватил зеленую волнуСегодня в 13:04
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Экосубботников.
В Новом Уренгое, на Ямбургском и Заполярном месторождениях прошли субботники в рамках Всероссийской экоакции "Зеленая весна – 2017". Перенос весеннего мероприятия на лето обусловлен климатическими особенностями Крайнего Севера, где расположены объекты ООО "Газпром добыча Ямбург".
"Наконец-то вместе с теплом и до нас докатилась зеленая волна экологических субботников. По традиции мы выходим на это мероприятие большой командой единомышленников. Одновременно с нами это делают коллеги в Ямбурге и Новозаполярном. Сегодня нам предстоит навести порядок на всех территориях, расположенных рядом с объектами производственной и социальной деятельности компании", - отметил гендиректор "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно.
Территории, принадлежащие компании, а также объекты, находящиеся в непосредственной близости, убирали более 2 600 работников. В целом они очистили 175 гектаров земель, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ компании.
По словам О.Арно, предприятие ежегодно организует десятки природоохранных мероприятий, но субботник остается самой массовой акцией.
Следует отметить, что в "Зеленой весне" "Газпром добыча Ямбург" участвует четвертый год подряд.
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