С историей в 3,5 миллиарда лет.

В древних озерах Красной планеты могла кипеть жизнь. К таким выводам специалисты NASA пришли после изучения данных, полученных от марсохода Curiosity.

Ровер более двух лет тщательно исследовал высохший водоем в кратере Гейл и стоящую посреди него гору Шарп. Изучив ее осадочные породы, исследователи установили, как и когда менялось содержание кислорода в воде озера и, соответственно, как варьировался климат на Марсе, передает "Уралинформбюро".

Также они уверены, что на месте кратера порядка 700 миллионов лет, в период между 3,8 до 3,1 миллиарда лет назад, было озеро и в нем вполне могла быть органическая жизнь.