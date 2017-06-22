Слазив в трансформатор.

21 июня 2017 года в Первоуральске пьяный мужчина голыми руками вытащил из трансформаторных подстанций предохранители, находившиеся под напряжением 6 тысяч вольт. Он чудом остался жив. Свердловчанин обесточил около десятка жилых домов на Трубников и в районе улиц Гагарина-Ватутина, а также детсад, лицей, военкомат и магазины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Облкоммунэнерго", первый сигнал о перебоях с электричеством поступил в 14.00. Прибывшие на место энергетики обнаружили вскрытыми две трансформаторные подстанции. Злоумышленник уже орудовал на третьем объекте - распределительном пункте.

Пьяный мужчина не смог внятно объяснить, для чего скручивал предохранители. "Непонятно, зачем первоуральцу понадобилось так рисковать – стоимость высоковольтных предохранителей невелика, а кабель сдать непросто", - прокомментировали в пресс-службе "Облкоммунэнерго".

Энергетики вызвали полицию. Задержанному грозит наказание не только за хищение оборудования, но и за оскорбление сотрудников "Облкоммунэнерго" и правоохранителей.

Электроснабжение в Первоуралське было восстановлено в течение трех часов.