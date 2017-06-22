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AZUR air застряла во Вьетнаме Сегодня в 13:57

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Уральцы в печали.

Рейс из вьетнамского Нячанга в Кольцово прибудет с 20-часовой задержкой. По данным онлайн-табло аэропорта лайнер AZUR air должен был приземлится в уральской столице 23 июня в 01.55. Однако прилет перенесен на более поздний срок - 22.20 этого же дня.

Соответственно, туристы из Екатеринбурга на побережье Южно-Китайского моря также отправятся с серьезной задержкой: из-за позднего прибытия лайнера вылет перенесен с 03.35 23 июня на 00.20 24 июня.

Как пояснила "Уралинформбюро" директор по связям с общественностью AZUR air Анастасия Матюшина, косвенно сбой в расписании связан с тем, что авиакомпании приходится перевозить туристов проблемного чартерного перевозчика. "С 3 июня авиакомпания выполняет часть рейсов за перевозчика "ВИМ-авиа", к настоящему времени перевезено уже более 33,5 тысяч туристов. Безусловно, дополнительная нагрузка в пиковый летний период также влияет на плановый характер полётов", - подчеркнула она.

Ранее по теме:

Отмена рейсов "ВИМ-Авиа" расстроила 25 тысяч уральцев

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