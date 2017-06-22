Из-за шума.

В Березовском по решению суда закрыли фитнес-клуб "Основной инстинкт" на улице Красных Героев из-за громкой музыки, которая мешала жильцам одного из домов. Люди написали коллективное обращение в прокуратуру.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского надзорного ведомства, спортивное заведение находилось в цокольном этаже многоквартирного дома. Специалисты сделали замеры уровня шума в квартирах, расположенных над помещением фитнес-клуба. Как оказалось, громкость музыки превышала установленные нормативы. При этом занятия проводились ежедневно до 22 часов.

Согласно требованиям санитарных норм, запрещается размещение организаций с музыкальным сопровождением в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилых домов.