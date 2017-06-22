Свердловские подростки штурмуют опоры ЛЭП ради селфиСегодня в 14:22
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И славы в соцсетях.
Свердловские энергетики ищут через социальные сети детей, которые делают селфи на опорах ЛЭП. Накануне сотрудники ОАО "МРСК Урала" наткнулись на юного блогера из Каменска-Уральского. Мальчик активно публиковал в своих аккаунтах в ВКонтакте, Instagram и на канале youtube.com фотографии и видеоролики, помечая их хэштегами #руфер, #руфинг и другими.
Сейчас специалисты устанавливают контакт с родителями и учителями подростка, чтобы они могли провести с ним профилактическую беседу о опасностях электротравм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
"Если вы хотите подняться на опору воздушной линии, чтобы сделать селфи и обрести популярность в соцсетях – оставьте эту идею раз и навсегда! Ваши друзья по соцсетям будут обсуждать не вашу задумку, а вашу гибель или тяжелое увечье! Кроме того, монопод – это отличный проводник для электрической энергии. Длины монопода может быть достаточно, чтобы получить электротравму, даже если контакта с энергооборудованием, находящимся под напряжением, не было", - предупреждают энергетики.
Следует отметить, что опасное хобби уже приводило к гибели детей на Среднем Урале. Так, в мае в Алапаевске школьника, забравшегося на ЛЭП, ударило током, мальчик погиб.
Сотрудники ОАО "МРСК Урала" в очередной раз призывают свердловчан донести до детей правила безопасного поведения вблизи энергообъектов и обращения с бытовыми электроприборами. Прежде всего необходимо обращать внимание на предупреждающие об опасности знаки, размещаемые на энергообъектах, не стоит приближаться к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Также опасно подходить к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии ближе, чем на 8 метров.
На сайте ОАО "МРСК Урала" размещены все необходимые наглядные материалы для бесед с детьми (https://www.mrsk-ural.ru/client/danger/).
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