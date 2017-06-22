Продавцам напомнили об ответственности.

23 июня 2016 года в Екатеринбурге пройдут выпускные вечера. В мероприятии примут участие порядка 5 000 одиннадцатиклассников, а также их родители и учителя.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, полицейские и сотрудники ЧОП будут дежурить во всех школах. Им также поручено пристально контролировать обстановку на улицах города.

Соблюдение сухого закона в эту пятницу будет под особым контролем. Работников магазинов предупредили об ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним.