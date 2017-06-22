Чиновники рапортуют о готовности.

Электронные листки временной нетрудоспособности, ввод которых анонсирован на 1 июля 2017 года, по-прежнему вызывают немало вопросов у главврачей больниц.

Накануне на сайте администрации Нижнего Тагила появилась информация, что на территории города, как и во всей стране, вводится новая система документооборота. В сообщении отмечается, что "новинка" призвана упростить и ускорить работу врачей, которые больше времени будут уделять пациентам, а не работе с огромным количеством бланков.

Для территориального отдела регионального Минздрава по Горнозаводскому управленческому округу информация о старте выдачи электронных больничных стала новостью. "Пока это в проекте, только разрабатывается", - уточнила и.о. начальника Галина Борисевич и рекомендовала за разъяснениями обратиться к первоисточнику и тагильским медикам.

Главврачи Нижнего Тагила, с которыми удалось связаться "Уралинформбюро", выразили готовность внедрять электронные листки временной нетрудоспособности в своих медучреждениях, однако пояснить, как это будет сделано, затруднились.

"Эта тема у нас пока не реализуется. Проводится подготовительная работа. Безусловно, инициатива нужная. Мы уже давно работаем с электронными документами, рабочие места медиков компьютеризированы на 100%», - рассказал главный врач "Демидовской городской больницы" Сергей Овсянников и предложил связаться позднее, когда станет понятен процесс и трудности, с которыми, возможно, придется столкнуться.

Заместитель главврача поликлиники №4 Ирина Худенкова также заявила о готовности к реформе: "Техническая возможность в нашем учреждении есть. Мы работаем в региональной медицинской информационной системе, поэтому особых проблем быть не должно. Вопросы, как правило, возникают по ходу. Нюансов много: люди не всегда берут больничные и не все предприятия их оплачивают".

Ввод электронных больничных на территории всей Россия объявил Дмитрий Медведев. Новость удивила многих медработников. В свердловском Минздраве заявили, что "такой информации к ним не поступало". В управлении здравоохранения Екатеринбурга отметили, что в новом законе речь идет о возможности информационного взаимодействия между медицинскими учреждениями, ФСС и работодателями, однако его порядок по сей день не прописан.

Как рассказал "Уралинформбюро" источник в медицинских кругах, самая главная сложность - это необходимость заключать договоры: "Все работодатели и лечебные учреждения должны будут заключить договоры с ФСС о входе в систему электронного документооборота. А всех врачей потребуется обеспечить электронной подписью".

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