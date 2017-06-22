Половина перепадет Екатеринбургу.

Субсидии свердловским муниципалитетам на строительство и ремонт дорог, увеличены более чем на 490 миллионов рублей. Соответствующее постановление принято 22 июня 2017 года на заседании правительства, которое провел врио губернатора Евгений Куйвашев.

Между 17 муниципалитетами распределены 237,7 миллиона рублей. В рамках региональной программы "Комплексное развитие моногородов" по 13,98 миллиона рублей пойдут на ремонт центральных улиц в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, а также Асбестовском, Верхнесалдинском, Волчанском, Качканарском, Малышевском, Полевском, Серовском и Североуральском городских округах. Аналогичные суммы получат Верхняя Пышма, Верхняя Тура, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуральск, Первоуральск и Ревда. Какие именно дороги надлежит привести в порядок, могли выбрать местные жители.

Самый большой "кусок" достанется Екатеринбургу по программе "Столица". 253,5 миллиона рублей из областной казны пойдут на софинансирование в рамках федеральной программы "Жилище" строительства проспекта Академика Сахарова (от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Амундсена) и продление улицы Краснолесья (Тенистой) до Суходольской. Также за счет этих денег будут построены три улицы в микрорайоне Солнечный.

Кстати, еще более 586 миллионов рублей на прокладку пяти этих магистралей поступит из федеральной казны в рамках соглашения о софинансировании, подписанного 9 июня между правительством Среднего Урала и Минстроем РФ, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.