×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале "Чусовая" и мальки попали в сети Года экологииСегодня в 15:48

  • Текст

По распоряжению главы региона.

Всероссийский экологический фестиваль "Чусовая-2017" и обсуждение глобального изменения климата, а также акции по зарыблению водоемов включены в план основных мероприятий Года экологии в Свердловской области. Распоряжение правительства о расширении перечня подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

"Год экологии призван изменить отношение людей к окружающему природному наследию. На протяжении последних пяти лет в области удается снижать негативное воздействие предприятий на окружающую среду", - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

В рамках Года экологии в Свердловской области организован сбор ртутных лам в соцучреждениях (больницах, школах, детсадах), проводятся массовые субботники и акции по посадке леса. Реализуются четырехсторонние соглашения между Минприроды РФ, Росприроднадзором, крупными промышленными предприятиями и региональным правительством, благодаря чему снижается количество вредных выбросов. Событием года стал всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов", организованный совместно со всероссийским форумом "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×