По распоряжению главы региона.

Всероссийский экологический фестиваль "Чусовая-2017" и обсуждение глобального изменения климата, а также акции по зарыблению водоемов включены в план основных мероприятий Года экологии в Свердловской области. Распоряжение правительства о расширении перечня подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

"Год экологии призван изменить отношение людей к окружающему природному наследию. На протяжении последних пяти лет в области удается снижать негативное воздействие предприятий на окружающую среду", - отметил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

В рамках Года экологии в Свердловской области организован сбор ртутных лам в соцучреждениях (больницах, школах, детсадах), проводятся массовые субботники и акции по посадке леса. Реализуются четырехсторонние соглашения между Минприроды РФ, Росприроднадзором, крупными промышленными предприятиями и региональным правительством, благодаря чему снижается количество вредных выбросов. Событием года стал всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов", организованный совместно со всероссийским форумом "РосПромЭко" и ЗАО "Зеленая Долина".