В екатеринбургском "Чемпион Парке" появилась собственная аллеяСегодня в 16:12
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Яблоней и кленов.
17 июня жильцы екатеринбургского жилого комплекса "Чемпион Парк" высадили рядом со своими домами деревья. Акция проходила совместно с управляющей компанией Ogni Group.
Директор УК Алексей Федоров пояснил, что на предложение принять участие в посадке деревьев новоселы комплекса откликнулись с большим энтузиазмом. "Все желающие заранее оставили заявки на ресепшн, и мы изготовили для каждой семьи именную табличку с логотипом комплекса", - добавил он.
Яблони и клены садили даже самые маленькие жильцы комплекса. На каждом дереве аллеи сейчас закреплена табличка с фамилией посадившей его семьи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".
Это не первое мероприятие, организованное УК Ogni Group для жителей высотного комплекса "Чемпион Парк". Там регулярно проводятся праздники и спортивные тренировки под открытым небом.
Управляющая компания Ogni Group создана "Атомстройкомплексом" и профессиональным отельным оператором Usta Group для обслуживания концептуальных жилых и апартаментных комплексов и предоставления в них отельного сервиса. Помимо "Чемпион Парка", под управлением Ogni Group также находятся другие объекты "Атомстройкомплекса". Это апартаменты "Огни Екатеринбурга" и "Артек".
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