Детей научат вешать радиаторы.

23 июня в Екатеринбурге пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший сантехник. Кубок России".

Примечательно это событие местом проведения. Им стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района (детский дом), расположенный на улице Ползунова.

Претенденты на звание лучшего сантехника региона будут не только соревноваться между собой, но и проведут для воспитанников учреждения мастер-класс по монтажу радиатора отопления, пояснили "Уралинформбюро" выбор места организаторы мероприятия.