Кубок сантехников решили провести в детском домеСегодня в 17:43
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Детей научат вешать радиаторы.
23 июня в Екатеринбурге пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший сантехник. Кубок России".
Примечательно это событие местом проведения. Им стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района (детский дом), расположенный на улице Ползунова.
Претенденты на звание лучшего сантехника региона будут не только соревноваться между собой, но и проведут для воспитанников учреждения мастер-класс по монтажу радиатора отопления, пояснили "Уралинформбюро" выбор места организаторы мероприятия.
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