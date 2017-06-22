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Кубок сантехников решили провести в детском домеСегодня в 17:43

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Детей научат вешать радиаторы.

23 июня в Екатеринбурге пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший сантехник. Кубок России".

Примечательно это событие местом проведения. Им стал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района (детский дом), расположенный на улице Ползунова.

Претенденты на звание лучшего сантехника региона будут не только соревноваться между собой, но и проведут для воспитанников учреждения мастер-класс по монтажу радиатора отопления, пояснили "Уралинформбюро" выбор места организаторы мероприятия.

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