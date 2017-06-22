Зауральской "СИБИА" подрезали крыльяСегодня в 16:39
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Незаконно - считает перевозчик.
Уральское МТУ Росавиации приостановило работу зауральской авиакомпании "СИБИА", с 1991 года выполнявшей пассажирские и грузовые перевозки, а также химические и лесоавиационные работы.
"СИБИА" подала апелляцию на решение о приостановке действия сертификата эксплуатанта, однако Арбитражный суд Свердловской области не удовлетворил ее.
Согласно документам суда, перевозчик принимал на работу людей, имеющих свидетельства пилотов-любителей.
"Подготовка пилотов-любителей проведена по программе, не утвержденной уполномоченным органом в области гражданской авиации (утверждена генеральным директором Авиакомпании 12.01.2016), что является нарушением требований пункта 4 статьи 54 Воздушного кодекса Российской Федерации", - говорится на сайте свердловского Арбитражного суда.
В пресс-службе "СИБИА" "Уралинформбюро" рассказали, что проверка, на основе которой была приостановлена работа компании, была проведена Уральским МТУ Росавиации незаконно: "В октябре 2016 года под предлогом проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов комиссия Уральского МТУ Росавиации провела контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению авиакомпанией воздушного законодательства, которые не входят в полномочия этого органа. Это функции Ространснадзора. 14 ноября по результатам абсолютно незаконной проверки, по надуманным доводам было вынесено решение об аннулировании сертификата эксплуатанта на выполнение авиационных работ авиакомпании".
Что касается информации об уровне подготовки летчиков, то перевозчик ее полностью опроверг. Он заявил, что пилоты-любители, которых набрали в штат, сначала прошли переподготовку в Казани и получили квалификационные отметки в пилотские удостоверения в Татарском МТУ Росавиации. Только после этого они были допущены к полетам.
"СИБИА" намерена добиваться отмены незаконного приказа о приостановке деятельности. Как только будет получено определение апелляционного суда, юристы обратятся в суд кассационной инстанции", - пояснили в пресс-службе перевозчика.
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