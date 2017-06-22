Фасад екатеринбургского СИЗО обновят к 2018 годуСегодня в 17:33
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Мундиаль тут не при чем.
Расположенный в Екатеринбурге СИЗО-1 в 2017 году ожидает ремонт фасадов, выходящих на улицу Репина. Впрочем, с чемпионатом мира по футболу грядущий ремонт никак не связан, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
Как рассказали представители ведомства, ремонт помещения изолятора начался еще в прошлом году. Подрядчиком выступило СМУ-38 ФСИН России, которое за 13 миллионов рублей привело в порядок несколько режимных корпусов и пищеблок, а также заменило кровлю на здании. В этом году ремонт ожидает корпус №1, построенный еще в екатерининские времена. Судя по информации на портале госзакупок, работы по обновлению фасада СИЗО-1 включают замену штукатурки на стенах и потолках, покраску стен, демонтаж старых и установку новых оконных решеток.
"Речь не идет о строительстве нового здания в Екатеринбурге, речь о том, чтобы привести все корпуса к единообразному внешнему виду, - подчеркнули в пресс-службе областного ГУФСИН.- В этом году нам выделили на ремонт фасадов двух зданий — следственного изолятора и здания главного управления – 9 миллионов рублей. Это средства из бюджета ФСИН России".
При этом, по словам собеседника агентства, слухи о перенаселенности СИЗО-1 не имеют под собой оснований: в последние года количество обитателей изолятора стабильно остается на уровне 1700 человек, что соответствует нормативу содержания заключенных. Тем не менее в Камышлове в данный момент полным ходом идут работы по строительству СИЗО-7 вместимостью 1000 человек.
Следует напомнить, что здание СИЗО-1 находится в непосредственной близости от главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Урале - стадиона "Екатеринбург Арена". За последние несколько лет в СМИ неоднократно поднималась тема переноса здания изолятора с гостевого маршрута в другое место.
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