Не все так плохо.

Общественный совет при региональном Минздраве провел независимую оценку ряда медицинских учреждений Свердловской области. Сбор данных проводился путем анализа Интернет-сайтов медорганизаций и опроса пациентов. Критериями для оценки стали 5 пунктов: открытость информации, доступность медуслуг, время ожидании в очереди, компетентность сотрудников и удовлетворенность качеством обслуживания. Всего "под микроскоп" общественников попали 106 медицинских организаций, передает "Уралинформбюро".

Первое место среди учреждений, оказывающих медпомощь амбулаторно, заняла клиническая больница №24 в Екатеринбурге. Лидер среди предоставляющих медпомощь в условиях круглосуточного стационара - екатеринбургская детская городская клиническая больница №11.

"В среднем по больнице" определена следующая степень удовлетворенности амбулаторным лечением. Условиями пребывания довольны 82% пациентов, качеством оказанных услуг – 83%, а компетентностью персонала – 86%. Соответствующие цифры по круглосуточному стационару: условия пребывания – 90%, оказанные услуги и компетентность медиков – 95%, питание – 83%.