Если Госдума проголосует.

В КПРФ намерены отменить новогодние "каникулы" и добавить в список нерабочих дней 18 марта, 7 ноября и 31 декабря. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты-коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым, передает "Уралинформбюро".

Якобы за упразднение длинных новогодних праздников выступают рядовые россияне. "Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", - пишут парламентарии в пояснительной записке.

А вот выходной 31 декабря, по их мнению, позволит спокойно подготовиться к встрече Нового года без ущерба рабочему процессу.

Кроме того, коммунисты предлагают гулять всей страной 18 марта - в День воссоединения Крыма с Россией, тем более, "в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота".

Вернуть красный листок календаря 7 ноября - в день Великой Октябрьской социалистической революции следует из "уважения к нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство - СССР", а также потому, что это событие ХХ века оказало огромное влияние на ход мировой истории.

Длинные новогодние выходные давно не дают покоя депутатам - из года в год на них с переменным успехом "покушаются" представители ЛДПР и КПРФ.

Стоит отметить, что накануне Минтруд РФ определился с праздничными днями в 2018 году. Новогодние праздники в этом календаре отмечены с 30 декабря по 8 января.

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