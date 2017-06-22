Горожане считают приговор несправедливым.

В Серове двух учителей физкультуры, заступившихся за девушку, отправили в колонию строгого режима на 4 и 4,5 года. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в полмиллиона рублей.

Горожане, шокированные решением суда, оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Также они собираются составлять петицию о пересмотре приговора.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Как рассказали "Уралинформбюро" знакомые осужденных, молодые люди катались с женами на "Ниве". Владельцу Daewoo Nexia, ехавшему позади, показалось, что "Нива" "подрезала" его. Мужчина вышел и начал оскорблять супругу одного из осужденных, которая находилась за рулем. Завязалась драка.

"И вот уже к завершению конфликта Дмитрий (один из осужденных - прим. ред.) разнял в очередной раз их и громко закричал потерпевшему:"Ты осади уже". После этих слов потерпевший первым нанес удар, только уже Дмитрию, после чего последовал ответный и, как оказалось, нокаутирующий удар", - рассказали знакомые осужденных.

Для владельца Daewoo Nexia вызвали скорую помощь, однако медики не заметили серьезных травм. Через три дня мужчине стало плохо, и он поехал в травмпункт. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Его ввели в искусственную кому и сделали трепанацию черепа.

"Меня бесит сейчас тот факт, что двух отличных парней признали преступниками. Полжизни они посвятили себя спорту и еще буквально неделю назад работали физруками", - отмечают собеседники агентства.