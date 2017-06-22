МЧС присмотрит за пострадавшими Сегодня в 19:40
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Контролируя выплаты им.
МЧС России могут наделить функцией контроля за выплатами гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Соответствующее предложение главы министерства Владимира Пучкова поддержал президент России, передает "Уралинформбюро".
"Надо, не против, надо посмотреть только с юристами, проговорить это. Но, думаю, в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением последствий чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать. Во всяком случае нужно дисциплинировать", - заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, что МЧС также должно наблюдать за происходящим и продолжать оперативно работать по определению объема ущерба пострадавших.
При этом следует отметить, что МЧС сейчас переживает самую серьезную реорганизацию за время своего существования. Слито несколько региональных центров министерства, в частности, Уральский присоединен к Сибирскому со штаб-квартирой в Красноярске. Эта процедура привела к сокращению значительного числа сотрудников регионального центра в Екатеринбурге.
Эксперты предрекают, что в ближайшей перспективе МЧС и вовсе может исчезнуть. Функции пожаротушения, как в советские времена, отойдут к МВД, а спасатели вольются в ряды Росгвардии.
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