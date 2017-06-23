ГИБДД будет учить главу "Уралуправтодора" ремонтировать федеральные трассы на УралеСегодня в 09:51
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Ремонту М-5 выставлен "неуд".
Начальник УГИБДД по Свердловской области Юрий Дёмин вечером 22 июня остановил ремонт федеральной трассы М-5 "Урал" на участке от 191 до 193 километра.
Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции, из-за неразумной организации движения на дороге скапливаются большие пробки. "Необходимо было отсыпать гравием разделительный газон. Но Уралуправтодор организовал движение в один ряд", - пояснили в отделении пропаганды.
Ремонт трассы разрешат возобновить только после устранения недостатков.
Следует отметить, что накануне по данной трассе проехал глава Росавтодора Роман Старовойт, инспектирующий на этой неделе ремонт федеральных дорог от Новосибирска до Казани. Судя по всему, запрет был объявлен после проезда автобуса со столичным ревизором. И он еще не в курсе данной проблемы. По словам источников, Дёмин инспектировал М-5 вчера вечером.
На территории Свердловской области - 260 километров трасс федерального значения. Их обслуживанием и ремонтом занимается ФКУ "Уралуправтодор", которое в 2016 году возглавил Алексей Борисов. По инсайдерской информации, вслед за ним на Средний Урал пришли владимирское ООО "Дорожное ремонтно-строительное управление №3" и тульское ООО "С-ДСУ 111".
Владимирцы в основном занимаются работами в родном городе, ранее на уральских трассах замечены не были, а тут получили контракты на 590 миллионов рублей на ремонт участков трассы Пермь-Екатеринбург. Аналогичная ситуация с туляками, которые "десантировались" на дороги в Тюменской области и Югре. Стоимость тамошних контрактов - свыше 45 миллионов рублей. Еще 138,6 миллионов бюджетных рублей они освоят на трассе Пермь-Екатеринбург, а 85,3 миллиона на той самой трассе М-5 "Урал". Установить систему метеорологического обеспечения по заказу "Уралуправтодора" туляки взялись за 68,8 миллиона рублей.
В списке новых подрядчиков "Уралуправтодор" также ООО "Дорожное эксплуатационное предприятие №8" (Владимир). Основная точка деятельности этой компании - трасса Москва - Нижний Новгород, которая проходит через Владимир. Между тем она без особого труда получила контракт на ремонт трассы Екатеринбург - Тюмень (180,2 миллиона рублей).
Еще один новичок на уральских дорогах - ООО "Дорожно-ремонтное строительное управление-17" из подмосковной Балашихи. На трассах под контролем "Уралуправтодор" компания нашла для себя подряды почти на 25 миллионов рублей. Кстати, ДРСУ-17 тоже занято в работах на магистрали Москва - Нижний Новгород.
Куда с уральских трасс практически исчезли "домашние" подрядчики, агентству выяснить не удалось. Пресс-секретарь "Уралуправтодора" оказался недоступен для комментариев. "Уралинформбюро" продолжит следить за ситуацией.
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