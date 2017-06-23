В честь 85-летия ММК.

В Магнитогорске во Дворце спорта имени И.Х. Ромазана состоялся спортивный праздник для школьников "Эстафета из металла". Веселые старты были посвящены 85-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", школьников поделили на рабочие бригады, а членов жюри превратили в начальников заводоуправления.

Все спортивные конкурсы также были выдержаны в производственной тематике. Сначала дети наперегонки бежали с пропуском к импровизированным проходным, через минуту катили "лист металла" через станы горячей и холодной прокатки.

Одновременно школьники узнавали новое о работе металлургов. Им рассказали об отраслях черной и цветной металлургии и таких профессиях, как доменщик, сталевар, литейщик.

Проигравших в эстафете не оказалось, каждый участник получил сладкие призы.